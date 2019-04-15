سقوط مبلط سيراميك لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بجزيرة الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مبلط سيراميك، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 200 جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات بجزيرة الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق اتجار " مصطفى. س " مبلط سيراميك بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، أثناء استقلاله دراجة بخارية، وبجوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح نارى فرد خرطوش، و7 طلقات، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.