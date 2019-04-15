سقوط أمطار خفيفة على شوارع القاهرة والجيزة.. وتوقعات برياح مثيرة للأتربة

تعرضت مناطق القاهرة والجيزة لسقوط خفيف للأمطار قبل قليل.

وتأثرت الشوارع من المياه التي خلفتها الأمطار، قبل دقائق من نزول المواطنين للذهاب إلى أعمالهم، وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت رياح مثيرة للأتربة، خلال الساعات المقبلة، فيما قدمت إدارة المرور للسائقين العديد من الوصايا والتعليمات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين للوقاية من المخاطر التى تسببها الرياح المثيرة للأتربة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بهبوبها