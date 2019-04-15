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سفارة إيطاليا فى ليبيا تنفى إغلاق مقرها فى طرابلس

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:52 م
سفارة إيطاليا فى ليبيا تنفى إغلاق مقرها فى طرابلس جانب من أحداث طرابلس ـ صورة أرشيفية
طرابلس(أ ش أ)
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نفت السفارة الإيطالية فى ليبيا، ما تردد من أنباء حول إغلاق مقرها فى طرابلس وإجلاء موظفيها عن العاصمة الليبية على وقع القتال الدائر فى محيطها.

وذكرت السفارة فى - تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها اليوم الاثنين، قناة روسيا اليوم " نؤكد أن سفارة إيطاليا فى ليبيا مفتوحة وتزاول كافة أنشطتها، كما أنه لا وجود لأى تقليص فى التواجد المؤسسى الإيطالى فى ليبيا".

وكانت مواقع إخبارية قد تداولت أخبارًا مفادها أن سفارة إيطاليا فى طرابلس قد أعلنت أنها ستغلق سفارتها فى طرابلس، بسبب القتل هناك.

 


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