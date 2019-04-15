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الإثنين، 15 أبريل 2019 07:27 م
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رفع كفاءة وتطوير ميادين الإسكندرية استعدادا لأعياد شم النسيم

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:47 م
رفع كفاءة وتطوير ميادين الإسكندرية استعدادا لأعياد شم النسيم جولة السكرتير العام المساعد بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أجرى اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق بنطاق أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان. يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، مشددا على جميع المسئولين الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها.

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال رفع كفاءة ميدان مسجد سيدى بشر بحرى، وتفقد النافورتين المتواجدتين أمام بئر مسعود وتم الوقوف على صيانة أعمدة الإضاءة بهما. كما أشرف على أعمال رفع كفاءة وصيانة الكهرباء بميدان المندرة الجامع، وأعمال رفع الأتربة بشارع النبوى المهندس.

ووجه السكرتير المساعد جميع الجهات المختصة بمداومة المرور الميدانى فى كافة القطاعات الخدمية بتلك الأحياء لرصد أى سلبيات والتعامل الفورى معها.

رافق السكرتير المساعد فى الجولة؛ اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزة ثان، وحمدى عبد العليم، رئيس حى المنتزة أول، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، والجهات المعنية.


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