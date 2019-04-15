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الإثنين، 15 أبريل 2019 07:10 ص
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رصف شوارع بالبساتين وحلوان والمعادى استعدادا لبطولة أفريقيا بالقاهرة

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:00 ص
رصف شوارع بالبساتين وحلوان والمعادى استعدادا لبطولة أفريقيا بالقاهرة اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار الاستعدات التى تقوم بها محافظة القاهرة لاستضافة كأس الأمم الافريقيـة، تم تركيب بلاط الانترلوك بمهبط الطائرات أمام مستشفى القوات المسلحة بالمعادى ودهان الأسوار وأعمدة الإنارة حتى مدخل المعادى أمام أكاديمية السادات، بالإضافة إلى تركيب الإنترلوك بشوارع هريدى وعلى عبد العزيز وسلامة قاسم بحى البساتين، وسـيد عبد الكريم ويحى جمال والصحة وحمدى جودة بشــارع الفيوم التابع لحى دار السلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حى حلوان طور شارعى القومية للأسمنت والحرير حيث يتم الآن استكمال أعمال الـرصف للشارعين والتى تبدء من شارع عمر بن عبـد العـزيز حتى الشـركة القـومية ومطار حلوان بالإضافة الى أعمال تطوير شارع الحرير وبين العزبتين كما قام حى حلوان بحملة نظافة شملت سـوق غـرب حلوان بالمساكن الاقتصادية وميدان الشهداء وميـدان المحطة ولطيف وشارع جعفر وبرهان.


 
 


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