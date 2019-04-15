وقال الرئيس الكوبي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد، إن الولايات المتحدة تنفذ حملة اضطهاد مالي خانق تجعل استيراد السلع والموارد الأساسية صعبًا للغاية، داعيًا الشعب الكوبي إلى ضرورة تعزيز الدفاع والاقتصاد.

وأشار كانيل، إلى أن الولايات المتحدة ألقت ثقلها الكامل ضد فنزويلا، مكررة نفس السيناريو في مضايقاتها على كوبا في السنوات الأولى من الثورة، بما في ذلك إرهاب الدولة وابتزاز الدول الأخرى لكسر الوحدة الإقليمية، على حد تعبيره.