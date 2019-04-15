رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يتابعان تجهيزات معهد التمريض بمنشأة سلطان

وأشار "مبارك" إلى أن أرض المعهد تبرع من المحافظة والهيكل الخرسانى إهداء من رجل الأعمال شاكر حموده، وتقوم الجامعة بأعمال التشطيبات والتجهيزات بالمعهد الذى أنشئ على مساحة 900 متر مربع وهو عبارة عن فاصلين فاصل إدارى أرضى وسبعة أدوار علوية وفاصل مدرجات أرضى وستة أدوار علوية ويضم معامل وفصول دراسية ومدرجات وغرف إدارية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا المعهد يهدف إلى سد العجز فى الخدمة التمريضية بالمستشفيات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طلاب مؤهلين على أعلى مستوى ومؤهلين للعمل فى جميع التخصصات التمريضية.

كما استمع الحضور إلى شرح تفصيلى من الشركة المسئولة عن التشطيبات ومن الشئون الهندسية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة عن ماتم تنفيذه والجدول الزمنى لتسليم المبنى، وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تجهيزات المعهد لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى القادم.

وحضر الزيارة الدكتور علاء السيسى رئيس الادارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى الشبينى، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، ولفيف من الشخصيات العامة بالقرية مهندسين من الشركة المسئولة عن التشطيبات.

