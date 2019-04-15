رئيس الوزراء الإيطالى: نعمل على حل سلمى ونهائى للأزمة الليبية

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قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن "النزاع المسلح فى ليبيا ليس هو الحل، فلدينا استراتيجية محددة لأننا نريد حلاً سياسياً لأجل ليبيا".

وأضاف كونتى - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "سأفعل كل ما بوسعى لكى يعمل جميع الممثلين الليبيين وممثلى المجتمع الدولى بالتعاون معنا من أجل التوصل إلى حل سلمى ومستقر بشكل دائم " .

واختتم كونتى تصريحاته بقوله "إننا نتابع التطورات فى ليبيا بشكل مستمر، ونحن قلقون لأن علينا أن نحول بشكل تام دون استمرار هذا النزاع المسلح".