رئيس الوزراء الإيطالى: نعمل على حل سلمى ونهائى للأزمة الليبية

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن "النزاع المسلح فى ليبيا ليس هو الحل، فلدينا استراتيجية محددة لأننا نريد حلاً سياسياً لأجل ليبيا".
وأضاف كونتى - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "سأفعل كل ما بوسعى لكى يعمل جميع الممثلين الليبيين وممثلى المجتمع الدولى بالتعاون معنا من أجل التوصل إلى حل سلمى ومستقر بشكل دائم " .
واختتم كونتى تصريحاته بقوله "إننا نتابع التطورات فى ليبيا بشكل مستمر، ونحن قلقون لأن علينا أن نحول بشكل تام دون استمرار هذا النزاع المسلح".
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