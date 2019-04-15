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رئيس التجمع البرلمانى لشمال إفريقيا: الدول الإفريقية سترحب بمبادرة مصر لتطوير التعليم

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:19 م
رئيس التجمع البرلمانى لشمال إفريقيا: الدول الإفريقية سترحب بمبادرة مصر لتطوير التعليم النائب مصطفى الجندى
أ ش أ
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قال رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا النائب مصطفى الجندى إن مسئولى البنك الدولى أشادوا بما تم تحقيقه فى منظومة التعليم في مصر، وأنه سيتم عقد اجتماع لوزراء التعليم فى إفريقيا فى شهر مايو المقبل برعاية من البنك الدولى لتسويق التجربة المصرية فى الدول الأفريقية.

وقال الجندي - في تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الدول الإفريقية سوف ترحب بالمبادرة المصرية بالتعليم في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي؛ مؤكدا أن دول القارة تنظر إلى مصر كدولة رائدة ولها دورها التاريخى والريادى داخل إفريقيا في مختلف مجالات التعاون بصفة عامة، وفى مجالات التعليم والثقافة والصحة بصفة خاصة.

ولفت رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا إلى تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي التي أكد فيها أنه كان في زيارة للبنك الدولي منذ أيام وتم استعراض ما تنفذه مصر من استراتيجية منظومة التعليم الجديدة وجهود تستهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.

وطالب الجندي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد الجيد لاجتماع وزراء التعليم بالدول الإفريقية، معربا عن ثقته الكاملة في الاستجابة الفورية من جميع الدول الإفريقية لتطبيق التجربة المصرية في تطوير وتحديث التعليم لثقتهم الكبيرة في مصر؛ خاصة أن جوهر وفلسفة تطوير التعليم في المرحلة الثانوية يقوم على عدد من المحاور هي تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطالب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة وأن "التابلت والشبكات والبرمجيات" هي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير وأن الوزارة لن تختزل التطوير في جهاز "تابلت".

 


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