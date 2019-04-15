دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزارة الصحة تنفى وقف تكليف الأطباء

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة تستقبل محافظ جنوب سيناء وتدعم المحافظة بـ11.5 مليون جنيه
الصحة: فحص 2024 وافدا أجنبيا فى التشغيل التجريبى لمسح وعلاج غير المصريين
الصحة تنفى وقف تكليف الأطباء.. وتؤكد تكليف 8040 طبيبا العام الحالى
وزارة التربية والتعليم:
"ضمان الجودة":897 مدرسة تقدمت للحصول على الاعتماد وانتهاء مراجعتها خلال أيام
أبرز استعدادات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام للنقل فى 7 معلومات
"التعليم" تعلن نتائج مسابقة أفضل مدارس رسمية لغات على مستوى الجمهورية
وزارة التموين:
"التموين" تطلق القافلة الـ90 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية
التموين: مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر
وزارة النقل:
شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر
وزارة الزراعة:
صور.. "الزراعة" تواصل تحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. وتناشد المربين الاستجابة
الزراعة: لجان مكثفة بالجمعيات لاستيفاء بيانات الفلاحين لتفعيل "كارت الفلاح"
وزارة التعليم العالى:
صور .. انطلاق مؤتمر آفاق التنمية فى الوطن العربى بجامعة أسيوط
وزير التعليم العالى يوجه بوضع خطة تسويقية للأنشطة الرياضية بالجامعات
وزارة القوى العاملة:
وزير القوى العاملة: خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى لتوفير الاستثمار وفرص العمل
وزارة الإسكان:
الإسكان تخصص أراضى بمدينتي أكتوبر والعبور لإقامة مشروعات خدمية
شاهد فى دقيقة.. 10 خطوات لحجز أرض تابعة لوزارة الإسكان
وزارة الأوقاف:
وزير الأوقاف يلغى تصريح خطابة أستاذ الأزهر صاحب واقعة قلع البنطلون
الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى اختبارات صلاة القيام بجزء كامل
"دروس وعبر من تحويل القبلة" موضوع خطبة الجمعة القادمة
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