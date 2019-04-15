درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 15/4/2019 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 22

طنطا 13 21

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 19

بلطيم 14 20

مطروح 15 21

السلوم 14 22

سيوة 16 20

بورسعيد 15 20

دمياط 14 21

الزقازيق 14 22

الإسماعلية 15 22

السويس 15 20

العريش 14 19

رفح 13 20

رأس سدر 16 22

نخل 11 19

نويبع 14 25

طابا 14 25

كاترين 09 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 29

الفيوم 16 23

بنى سويف 16 23

المنيا 16 23

أسيوط 17 30

سوهاج 18 33

قنا 19 33

الأقصر 19 35

أسوان 20 37

أبوسمبل 21 38

الوادى الجديد 19 34

شلاتين 19 31

أبورماد 18 31

حلايب 20 29

رأس حدربة 20 28



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 40

المدينة 24 37

الرياض 20 32

المنامة 24 30

أبوظبى 20 32

الدوحة 22 32

الكويت 22 35

دمشق 08 22

بيروت 15 20

عمان 10 20

القدس 10 18

غزة 15 20

بغداد 15 30

مسقط 24 28

صنعاء 10 25

الخرطوم 24 42

طرابلس 12 21

تونس 10 20

الجزائر 11 22

الرباط 12 23

نواكشوط 20 32



وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 04 16

أسطنبول 07 12

إسلام آباد 18 30

نيودلهى 26 39

جاكرتا 24 32

بكين 11 26

كوالامبور 24 33

طوكيو 10 20

أثينا 10 17

روما 08 18

باريس 06 14

مدريد 08 22

برلين 02 12

لندن 06 12

مونتريال 01 06

موسكو 0 09

نيويورك 06 18

واشنطن 07 17









