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دبلوماسى روسى: موسكو تبذل أقصى جهد للانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:36 ص
دبلوماسى روسى: موسكو تبذل أقصى جهد للانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشينين، أن بلاده تبذل قصارى جهدها للانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال اللقاء القادم فى كازاخستان .

وقال فيرشينين فى تصريح صحفى اليوم الاثنين: "نحن نبذل قصارى جهدنا للانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية فى أقرب وقت ممكن". وأضاف :" نحن نقوم بذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وضامنى عملية أستان ا(روسيا وتركيا وإيران)". موضحا أن عددا من الدول تبدى اهتماما للانصمام الى صيغة استانا. وقال بهذا الشأن : "أؤكد أن هناك عدد من الدول المهتمة بالانضمام الى صيغة استانا".

وذكر أن هناك نية لعقد قمة جديدة حول سوريا على أعلى مستوى بين الدول الضامنة لعملية استانا، مؤكدا أنه لا توجد مواعيد محدد حتى الآن .

 

 


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