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خلف الحبتور يطالب بتجميد ضريبة القيمة المضافة فى الإمارات.. فيديو

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:54 م
خلف الحبتور يطالب بتجميد ضريبة القيمة المضافة فى الإمارات.. فيديو رجل الأعمال خلف الحبتور
كتب ـ محمد عبد العظيم
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طالب خلف أحمد الحبتور، رجل الأعمال الإماراتى الجهات المتخصصة فى دولة الإمارات بمراجعة ضريبة القيمة المضافة  VAT، وذلك من خلال دراسة إمكانية تجميدها فى الوقت الحالى حتى تتغير المعطيات وذلك دعما للاقتصاد.

وقال خلف أحمد الحبتور: "الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق دراسات وفق عروض الطلب ومن ثم يتم تجميد هذه الضرائب لحين تحسين الوضع، لذلك من الضرورى فى الامارات مراجعة ضريبة القيمة المضافة وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم".

وتطبق دولة الامارات ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك بنسبة 5 %، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وسوف يساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.


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