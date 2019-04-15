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حبس سائق قتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلافات عائلية بينهم فى المنوفية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:21 ص
حبس سائق قتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلافات عائلية بينهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية حبس سائق تجرد من مشاعر الإنسانية بقرية جنزور، قام بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المدعوة "ملك. ع.م" 35 عاما زمقيمة بقرية جنزور مصابة بنزيف فى المخ والصدر ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبعد ذلك توفيت متأثرة بإصابتها..

بالانتقال والفحص وسؤال والدها اتهم زوجها ” أ.ف .ز" سائق مقيم كفر القلشى مركز تلا، بالاصطدام بها عمداً بسيارة ميكروباص اثناء سيرها بمحل اقامتها بسبب خلافات زوجية بينها.

تم القبض على المتهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة وبسؤاله، أقر المتهم بارتكاب جريمته، حيث قام بدهس الزوجة المجنى عليها عمدًَا بسيارته أثناء مرورها بالطريق ليتخلص منها بسبب كثرة الخلافات الزوجيه بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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