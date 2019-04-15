جماعة نسائية تطالب بحظر حساب ترامب على تويتر بسبب تغريدة "إلهان عمر"

كتبت ريم عبد الحميد

دعت جماعة مدافعة عن حقوق المرأة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى تعليق حساب الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد نشره تغريدة عن النائبة الديمقراطية إلهان عمر تسببت فى زيادة تهديدات القتل التى تستهدفها.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن مسيرة النساء، وهى جماعة أمريكية مدافعة عن حقوق المرأة قد حثت موقع تويتر على تعليق حساب ترامب لنشره فيديو يظهر النائبة عمر فى تصريح مجتزئ عن هجمات سبتمبر تبدو فيه وكأنه تقلل من الهجمات الإرهابية.

وكان ترامب قد نشر الفيديو يومى الجمعة والسبت، حيث ظهرت إلهان عمر تتحدث أمام لجنة العلاقات الأمريكية الإسلامية وقالت إن اللجنة تأسست لأن بعض الأشخاص "ارتكبوا شيئا ما"، فى إشارة إلى هجمات سبتمبر، وكتب ترامب تعليق على الفيديو يقول "لن ننسى أبدا" .

وقال حساب "مسيرة النساء" على تويتر إن حساب الرئيس دونالد ترامب ينشر فيديوهات دعائية تتاجر بخطاب الكراهية وترض على عنف حقيقى ضد إلهان عمر. ودعوا المسئولين عن تويتر لوقف حسابه بشكل جاد. ونشر الحساب عريضة تطالب بوقف ترامب من فيس بوك وتويتر.

وكانت النائبة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكى إلهان عمر، قد قالت إنها شهدت زيادة فى تهديدات القتل التى تلاحقها، وذلك بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب الفيديو على حسابه على تويتر.