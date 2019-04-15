تنفيذ 1077 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 626 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1077 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من ضبط 86 قضية تموين متنوعة، وقضيتين اتجار بالمخدرات، وقضية سلاح أبيض، و14 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و84 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 400 قرار وحالة إزالة، وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

