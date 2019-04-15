تقرير الأدلة الجنائية يحدد أسباب حريق مولد الكهرباء بطريق الواحات

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تقرير الأدلة الجنائية حول الحريق الذى نشب بمولد كهرباء بطريق الواحات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية لعاملين أصيبا باختناق جراء الحريق، تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم حول الواقعة.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بمولدات كهرباء بمحطة بنزين بالكيلو 190 طريق الواحات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران.