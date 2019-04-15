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تطوير محور "محمد على" لمواكبة المشروعات التنموية ببورسعيد

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:00 ص
تطوير محور "محمد على" لمواكبة المشروعات التنموية ببورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج
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أكد المهندس كامل أبوزهرة السكرتير عام محافظة بورسعيد لـ"اليوم السابع" أنه تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع محمد على، لافتا الالتزام بمواعيد الانتهاء من التطوير، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإعادة حركة المرور الطبيعية.

وقال أبوزهرة: إنه تابع عملية الرصف التى بدأت من شارع محمد على ومحيط محكمة بورسعيد وميدان الزعيم جمال عبد الناصر والمسجد العباسى وتقاطع أوجينا حتى محور محمد على.

 وأضاف بأنه بعد الانتهاء من أعمال توسعة الطريق ورفع كفاءته ومد شبكات التحول الرقمى وعمليات الإحلال والتجديد لجميع المرافق الأساسية تزامنا مع مرحلة التطوير الشامل والنهضة السياحية المرتقبة لمواكبة المشروعات التنموية.

 وتابع: أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الرصف بالتوازى مع التجميل ورفع كفاءة الجزر الوسطى والأرصفة الجانبية خلال الأيام المقبلة وصولا للقطاعات الجنوبية بدءا من تقطاعات الثلاثينى وشارعى كسرى و100 وشارع النصر وعاطف الشربينى ومصطفى كامل وصولا لكوبرى الرسوة.

 ومن جهة أخرى أكد أبوزهرة التزام المحافظة بالمواعيد المحددة لتطوير محور محمد على واستكمال مخطط رصفه بالكامل، فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان المشددة لشركات المقاولات القائمة على التطوير بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الأسابيع المقبلة لاستعادة حركة المرور الطبيعية بالمحور الطولى الرئيسى ببورسعيد والذى سيشهد سيولة مرورية غير مسبوقة عقب انتهاء التطوير الشامل.


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تطوير محور محمد على لاعادة حركة المرور




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