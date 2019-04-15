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الإثنين، 15 أبريل 2019 07:27 م
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"بقرة نافقة فى نيل القاهرة" و "الرى " تنتشلها وتدفنها باستخدام الجير الحى

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:23 م
"بقرة نافقة فى نيل القاهرة" و "الرى " تنتشلها وتدفنها باستخدام الجير الحى بقرة نافقة فى النيل
كتبت أسماء نصار
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"بقرة نافقة فى نيل القاهرة" لقطة من أبشع لقطات الإهمال ، تلك الكارثة شاهدها مرتادى الكورنيش بمحافظة القاهرة،  فى المنطقة القريبة من وسط البلد، حيث لاحظت أجهزة حماية نهر النيل ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى وجود حيوان نافق ،  وعلى الفور تحركت معدات الوزارة لإستخراجها ودفنها بالطريقة الصحية ، فى عملية استغرقت حوالى 3 ساعات . 

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وأكد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تنفذ حملات وندوات فى كافة المحافظات، للحفاظ على المياه من التلوث، وتعريفهم بمدى خطورة إلقائها فى النيل وتوعيتهم بالحفاظ على النيل وأن نهر النيل ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها.

وطالب عبد العاطى، بضرورة مشاركة المواطنين فى تحمل جزء من مسئولياتهم  فى الحفاظ على نهر النيل، ومرافق وشبكات الرى والصرف ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.

من جانبه أكد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أنه يتم شن حملات نظافه يوميا على جانبى النهر للحفاظ على المظهر الجمالى للنيل، و يقومون بإزالة أى حيوان نافق يتم رصده فى مياه النهر على الفور، لافتاً إلى أن السبب الرئيسى فى إلقاء الحيوانات ونفوقها فى النيل هم المزارعين بالقرى حيث يقوم البعض منهم بإلقاء الحيوانات النافقة فى النيل للتخلص منها.

وطالب السعدى المواطنين وخاصة حائزى رؤوس الماشية عدم القاء الحيوانات النافقة فى نهر النيل ، لأنها تضر بالمجتمع وتتسبب فى تلوث المياه مما يؤدى إلى الاضرار بالصحة العامة.

وطالب المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، كافة الموطنين ومنظمات المجتمع المدنى وكافة أصحاب الأنشطة على مجرى النيل بالحفاظ على هذا النهر العظيم ومنع القاء أى مخلفات من أى نوع لما يمثله هذا النهر من أهمية اقتصادية عظيمة على كافة المستويات فى مجالات الزراعة والشرب والكهرباء والنقل ، علاوة على أهميته السياحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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