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بعد الإفراج عنه بأيام.. مسجل خطر يسرق راكبة ويتسبب فى بتر ساقها أسفل قطار

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:32 م
بعد الإفراج عنه بأيام.. مسجل خطر يسرق راكبة ويتسبب فى بتر ساقها أسفل قطار قطار-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بسرقة حقيبة سيدة، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات القطار وإصابتها ببتر فى الساق.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لتحديد وضبط مرتكبى واقعة إصابة ربة منزل مُقيمة بالمنتزه ببتر بالساق اليمنى وبتر بأصابع القدم اليسرى، إثر تعرضها لحادث سرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفى محمول ومبلغ مالى أثناء استقلالها قطار أبو قير ـ الإسكندرية ، والعثور على أحد الهاتفين المستولى عليهما على شريط السكة الحديد بمكان الواقعة.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وإدارة البحث الجنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل سبق اتهامه والحكم عليه فى  10 قضايا  "سرقات ، سلاح أبيض ، ضرب" والمفرج عنه مؤخراً في 6 أبريل الجارى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المُعدة لذلك ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكداً أنه لدى استقلال المجنى عليها للقطار تتبعها وعقب تحركه من محطة المندرة خطف حقيبة يدها وقفز من القطار وأثناء محاولة المجنى عليها مقاومته والإمساك بالحقيبة سقطت أسفل عجلاته عقب تجاوزه لرصيف المحطة مما أدى لحدوث إصابتها وفر هارباً، وأرشد عن الحقيبة وبداخلها "مبلغ مالى ، هاتف محمول ، بطاقة الرقم القومى وكارنية ".
 
 
 
 

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