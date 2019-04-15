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بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والمجلس الأعلى للثقافة

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:28 م
بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والمجلس الأعلى للثقافة توقيع برتوكول تعاون في مركز المعلومات لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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استقبل المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وفدًا رفيع المستوى من المجلس الأعلى للثقافة برئاسة  الدكتورسعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
توقيع برتوكول تعاون في مركز المعلومات لمجلس الوزراء (1)
 
استهل اللقاء بكلمة المهندس رئيس المركز مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين الطرفين ، وأعقب ذلك كلمة  الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كما تم تقديم عرض تقديمي للتعريف بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومجالات عمله، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.
توقيع برتوكول تعاون في مركز المعلومات لمجلس الوزراء (2)
 
وتم التوقيع  على برتوكول التعاون بين المركز والمجلس في العديد من المجالات أبرزها التعاون في مجالات إدارة الأزمات، والشكاوي، وكذلك التعاون في مجالات الرصد الميداني من خلال توفير بيئة عمل تضمن إجراء البحوث والدراسات الميدانية وتنفيذ استطلاعات رأي والمساعدة في تقديم خدمات الرصد الإعلامي للمجلس الأعلى للثقافة.
توقيع برتوكول تعاون في مركز المعلومات لمجلس الوزراء (3)
 
واشتمل البروتوكول على عدد من النقاط الهامة منها  تحديد مجالات التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البنية المعلوماتية وتوفير البيانات القومية وبناء المؤشرات والدراسات المستقبلية بما يدعم متخذ القرار وتقديم الدعم الفني لبناء وتطوير نظام الذاكرة المؤسسية بالمجلس الأعلى للثقافة بما يسمح بمتابعة الأداء وعمليات التخطيط والمتابعة. وكذلك ربط المجلس بنظام إدارة البياناتDMS .
توقيع برتوكول تعاون في مركز المعلومات لمجلس الوزراء (4)
 
وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية، والتدريب على جميع الأنظمة للعاملين بالمجلس الأعلى للثقافة وتنفيذ استطلاعات رأى والمساعدة في تقديم خدمات الرصد الإعلامي للمجلس الأعلى للثقافة، وتدريب ورفع الوعي للعاملين بالمجلس في مجال إدارة الأزمات والكوارث و التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية، ونقل الخبرات في مجالات التخطيط والمتابعة والتطوير الإداري و تبادل المطبوعات والإصدارات والزيارات بين الطرفين، والاشتراك في تنظيم الفعاليات  (مؤتمرات ورش عمل – مبادرات).
 
واختتم الوفد الزيارة بالاطلاع على مكتبة المركز ومركز الاستطلاعات وبحوث الرأي العام.
 
 
 

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