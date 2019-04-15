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بدء تدريب الشباب المخصص لهم وحدات فى مشروع شارع تحيا مصر بطنطا

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:01 م
بدء تدريب الشباب المخصص لهم وحدات فى مشروع شارع تحيا مصر بطنطا جانب من الدورة
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن بدء دورة الرخصة الدولية لريادة الاعمال (IBDL)، والتى تستمر لمدة 5 أيام، وتهدف الى تدريب الشباب الذين تم تخصيص وحدات لهم بمشروع شارع 306 بكورنيش ترعة القاصد بطنطا، وعددهم 32 شاب على كيفية ادراة الاعمال، وفق المناهج والاسس العلمية والادارية، وتحقيق الربح، وكيفية التعامل مع الجمهور وثقافة التعامل مع المشاكل وكيفية حلها. 
 
يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن التقديم الالكترونى للشباب لشغل 32 وحدة بالمشروع، وتقدم لحجز هذه الوحدات 400 شاب من المحافظة، وتم اختيار 32 منهم الكترونيا.
 
من جانبه، أكد محافظ الغربية على أهمية تدريب الشباب على إدارة مثل هذه المشروعات الصغيرة المميكنة، وذلك للعمل على تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
 
 

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