انطلاق التدريب البحرى الجوى المشترك (ميدوزا 8) بمشاركة مصر واليونان وقبرص

كتب زكى القاضى

فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة، لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك " ميدوزا 8"، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، والذى يستمر عدة أيام بجمهورية مصر العربية فى مسرح عمليات البحر المتوسط.

تشارك فى فعاليات التدريب، حاملة المروحيات أنور السادات (طراز ميسترال) والغواصة طراز ( 209 ) ولانشات الصواريخ (طراز سليمان عزت ) وصائدة الألغام، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة إف – 16 المتعددة المهام والهل المسلح، بالإضافة إلى القوات الخاصة.

ووصلت القوات المشاركة فى التدريب، والتى تتضمن فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام، وعدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 والهل، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة من الجانب اليونانى، ويشارك من الجانب القبرصى سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة .

يهدف التدريب إلى صقل مهارات الضباط والأفراد المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، وحماية الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط ضد أى تهديدات محتملة.

‫يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب، لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط .







