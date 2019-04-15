انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أقدمت ربة منزل، من قرية الشيخ فضل، بمركز الفيوم، على الانتحار بتناول قرص سوس القمح، لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجية، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم، من مستشفى الفيوم العام، بوصول "س.ن.ف" (22 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية الشيخ فضل، بمركز الفيوم، "جثة هامدة"، إدعاء تناول مادة سامة.

وقررا والدها، وشقيقها، في أقوالهما بمحضر الشرطة، أن المتوفية تناولت قرص سوس القمح لمرورها بضائقة نفسية، لوجود خلافات زوجية، تركت على إثرها منزل الزوجية، ولم يتهما أحد بالتسبب في الواقعة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف على جثة المتوفية، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 2238 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.