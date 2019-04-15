video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها فى الفيوم

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:06 م
انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها فى الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق
أقدمت ربة منزل، من قرية الشيخ فضل، بمركز الفيوم، على الانتحار بتناول قرص سوس القمح، لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجية، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام.
 
 
وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم، من مستشفى الفيوم العام، بوصول "س.ن.ف" (22 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية الشيخ فضل، بمركز الفيوم، "جثة هامدة"، إدعاء تناول مادة سامة.
 
 
وقررا والدها، وشقيقها، في أقوالهما بمحضر الشرطة، أن المتوفية تناولت قرص سوس القمح لمرورها بضائقة نفسية، لوجود خلافات زوجية، تركت على إثرها منزل الزوجية، ولم يتهما أحد بالتسبب في الواقعة.
 
 
وأفاد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف على جثة المتوفية، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.
 
 
تحرر محضر بالواقعة، رقم 2238 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار صاحب مغسلة شنقًا لمروره بأزمة نفسية بالغربية

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر

انتحار

امن الفيوم




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة