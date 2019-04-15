اليوم السابع: مقترحات المعارضة قادت للصيغة النهائية للمادة 140 الخاصة بالرئاسة





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن مقترحات المعارضة قادت إلى الصيغة النهائية للمادة 140 الخاصة بالرئاسة، ونواب كتلة 25 / 30 تحدثوا بكل حرية دون مقاطعة فى الحوار المجتمعى ومارسوا حقهم الكامل فى التعبير عن الرأى.. المجلس ساند استقلال القضاء ورفض إنابة وزير العدل فى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.. 6 سنوات هى فترة تولى رئيس الجمهورية.. و12 سنة هى أقصى فترة لتولى منصب رئيس الجمهورية.. 12 مادة شملتها التعديلات الدستورية المقترحة.. و11 مادة مستحدثة فى التعديلات المنتظر طرحها للمواطنين.. %25 من مقاعد البرلمان للمرأة.. و3 مواد خاصة بالقوات المسلحة أهمها الخاصة بمنصب وزير الدفاع.

«ميركل » تستمع لرؤية السيسى حول التطورات الإقليمية.. الرئيس: نحن مع وحدة واستقرار وأمن ليبيا وندعم خيارات الشعب السودانى.. والمستشارة الألمانية: حريصون على تطوير العلاقات مع القاهرة فى مختلف المجالات

اليوم.. البرلمان يصوت نهائياً على التعديلات.. والموافقة بثلثى الأعضاء والتصويت بالاسم

مواد السلطة القضائية تضمنت التأكيد على استقلال القضاء

4 شركاء اقترضوا 1.8 مليون جنيه لإقامة مصنع ملابس بدعم «المشروعات الصغيرة 12»

"المالية" تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

"الكهرباء": "الممارسة" تضمن جزءا من حق الدولة

انطلاق التدريب البحرى الجوى المشترط "ميدوزا 8" بمشاركة مصر واليونان وقبرص

"العصار" يستقبل وزير الدفاع البرتغالى لبحث التعاون المشترك

الفريق التراس يتفق مع وزير الدفاع البرتغالى على تشكيل لجنة فنية لبحث التعاون المشترك

وزير الصحة: فحصنا 48.4 مليون مواطن بـ"100 مليون صحة" منذ انطلاقها

إحباط تهريب 23 مليون جنيه خارج البلاد لشراء شحنة مخدرات

طارق عامر: طرح حصة من اسهم بنك القاهرة فى البورصة لنهاية العام