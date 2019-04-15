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الإثنين، 15 أبريل 2019 08:00 م
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الكويت تناشد السودانيين تغليب المصلحة العليا لبلادهم

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:39 م
الكويت تناشد السودانيين تغليب المصلحة العليا لبلادهم السودان
أ ش أ
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ناشد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، أبناء الشعب السوداني بكافة فئاته، تغليب المصلحة العليا للوطن، بما يحفظ للسودان وحدته وسيادته واستقراره.

 

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، "تابع مجلس الوزراء التطورات والأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، معربا عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات، إلى ما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأبناء البلد الشقيق، بما يلبي آماله وتطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والازدهار".

 

 


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