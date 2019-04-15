"القومى للمرأة" بالشرقية يكثف حملاته بالقرى للتوعية بالمشاركة فى الاستفتاء

الشرقية – فتحية الديب

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية،بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، العديد من الحملات بالقري ضمن فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة"، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بجميع فروع المجلس بالمحافظات، فى الفترة من 14 أبريل وحتى 17 ابريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، ندوات بمركز الإرشاد الزراعي بقرية الزنكلون، بحضور 350 سيدة، وبقرية ميت حمل بحضور 420 سيدة، وبكنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بحضور 150 سيدة، لحث السيدات علي المشاركة في التعديلات الدستورية.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية"، إن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة، والدعوة بضرورة مشاركة السيدات بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير فى إحداث تغيير، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط دفاع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

وأضافت، أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن العديد من الرسائل أهمها " انزلى وشاركى، سمعى صوتك متقوليش صوتى مش فارق، دا صوتك مش لازم يفارق،.كونى إيجابية صوتك هيفرق فى حياتك وحياة أولادك اللى جايه، شاركى، ارسمى طريق لأحلامك، ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر فى إيديكى، صوتك مستقبل أولادك، كملى المشوار، كونى القدوة لاولادك، صوتك انهاردا ليكى وبكره ليهم، المعركة مانتهتش، مصر محتاجلك حكاية مصر أنت اللى بتكتبيها".