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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:00 م
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الصين تؤكد أهمية دعم الثقة السياسية المتبادلة مع اليابان

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:30 م
الصين تؤكد أهمية دعم الثقة السياسية المتبادلة مع اليابان وزير الخارجية الصيني وانغ يى
أ ش أ
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية تعزيز التبادلات على كل المستويات مع اليابان، ودعم الثقة السياسية المتبادلة على نحو متواصل، لضمان سير العلاقات الثنائية دائما على المسار الصحيح.

 

وقال وانغ - خلال لقائه وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" اليوم الاثنين، في العاصمة بكين- إن عملية التحسن في العلاقات بين الصين واليابان مازالت في المرحلة الأولية، وأنه وفقا للمبادئ المتفق عليها في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان والتوافق المهم الذي توصل إليه زعيما الدولتين، من الضروري للجانبين تعزيز التبادلات على كل المستويات ودعم الثقة السياسية المتبادلة علي نحو متواصل.

 

وأضاف وانغ، أن الصين ترحب بإرسال اليابان وفدا رفيع المستوى لحضور المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي الذي من المقرر عقده في بكين أواخر الشهر الجاري.

 

من جانبه، قال وزير خارجية اليابان "تارو كونو" إن الجانب الياباني سيلتزم بالوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وسيتخذ إجراءات ملموسة لتطبيق التوافق السياسي بأن تكون الدولتان شريكتي تعاون بدلا أن يهدد كل طرف منهما الطرف الآخر.

 

واتفق الوزيران -خلال المحادثات- على استئناف برنامج سفر الطلاب اليابانيين إلى الصين للدراسة.

 

 


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