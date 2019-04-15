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الصليب الأحمر: 2 مليون مواطن يحتاجون للمساعدات نتيجة الفيضانات فى إيران

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:10 م
الصليب الأحمر: 2 مليون مواطن يحتاجون للمساعدات نتيجة الفيضانات فى إيران سيول إيران
أ ش أ
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ذكر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن حوالى 2 مليون شخص أى واحد من كل 40 شخصًا فى إيران يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية نتيجة الفيضانات الهائلة التى اجتاحت البلاد.

 
وأضاف الاتحاد - فى بيان اليوم الإثنين أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أثرت على أكثر من 2000 مدينة وبلدة فى جميع محافظات إيران والبالغ عددها 31 مقاطعة، موضحًا أن هناك حوالى 10 ملايين شخص تأثروا من تلك الفيضانات بينهم أكثر من نصف مليون شخص نزحوا عن ديارهم، فضلا عن مصرع 78 شخصًا وأصيب أكثر من 1136 آخرين، وذلك وفقا للهلال الأحمر الإيراني.


وأوضح أن هناك قرى بأكملها جرفت فى غضون دقائق إلى جانب تضرر وتدمير عدد لا يحصى من المنازل والمباني، مشيرًا إلى أن أكثر من 18 ألف من عمال الإغاثة فى الهلال الأحمر قد شاركوا فى الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى 17 طائرة هليكوبتر و41 قاربًا لإنقاذ الأشخاص المحاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.


ونوه بأنه تم الوصول إلى أكثر من 457 ألف شخص مع خدمات الهلال الأحمر، بما فى ذلك 239 ألف شخص تم تزويدهم بملاجئ مؤقتة، ووجه الاتحاد نداءً طارئًا للحصول على تمويل بقيمة 5.1 مليون فرنك سويسري؛ لتوسيع دعم الهلال الأحمر الإيرانى ليشمل 30 ألف أسرة أخرى فى إيران.


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