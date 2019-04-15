الصحة تبحث سبل دعم مشروعى المستشفيات النموذجية والتأمين الصحي الشامل

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، السيد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، لبحث سبل التعاون ودعم المستشفيات النموذجية ومنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، المقرر إطلاقه في شهر يوليو المقبل، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل التعاون وتوجيه مخصصات المسؤلية المجتمعية "للبنك الأهلى المصرى"، لدعم مشروعى المستشفيات النموذجية و التأمين الصحي الشامل ، والتي تشمل 30 مستشفى نموذجي بكافة المحافظات على ثلاث مراحل، وكذلك 8 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، حيث سيتضمن الدعم وضع نظام الانتظار المميكن لتقليل مدد الانتظار وتنظيم استقبال المرضى بالعيادات الخارجية، وتوفير التجهيزات غير الطبية، بما يتضمن أماكن انتظار المرضى وسكن الأطقم الطبية، كما سيساهم بتنسيق الحدائق الخارجية حفاظاً على المنظر الجمالي للمستشفيات، بما يليق بالمشروعين القوميين.

وأضاف أن الدعم سيشمل أيضاً تجهيز سكن الأطباء والتمريض بخدمة الإنترنت الـ"WiFi" فائق السرعة وبالإضافة إلى توفير شاشات عرض، كما سيتم دراسة وضع "ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي وآلات نقاط البيع ومكينة المدفوعات" لخدمة المرضى وذويهم، وجميع العاملين بالمستشفى.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بدور "البنك الأهلي" الوطني وحرصه على دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بالشكل الأمثل، مؤكدةً أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في انجاح المنظومة.

ومن جانبه أكد "عكاشة" دعم البنك الأهلي من خلال وحدة المسؤلية المجتمعية لكافة المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، مشيراً إلى أنه سيقدم كافة سبل الدعم لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا على اعتزاز البنك بمشاركته في هذا المشروع القومي والذي سيقدم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.