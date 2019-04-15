الصحة: أرشفة الوثائق المهمة لهيئة الإسعاف لسهولة استرجاعها مرة أخرى

كتب وليد عبد السلام

أكد مصدر مسئول بهيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان أن نظام الأرشفة وميكنة نظم العمل ومتابعة المراسلات الداخلية والخارجية بين إدارات هيئة الإسعاف يتم بشكل جيد للغاية.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، أن جميع الإدارات تقوم بأرشفة الوثائق المهمة لسهولة إسترجعها مرة أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك وتابع المصدر يتم إصدار المهام بين الإدارة العليا و المرؤسين لتنفيذها .

وتابع المصدر، أنه يتم تعقب المشاكل من خلال إرسال المشكلة إلى المسئول عنها داخل الهيئة لافتاً إلى أنه يتم عمل مكتبة للصور التاريخية للهيئة مكتبة لحفظ النماذج الثابتة لتوحيد صيغ كتابتها.