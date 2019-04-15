video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال لقائه الإمام الأكبر..

السفير الأسبانى بالقاهرة: الأزهر الشريف يحظى بمصداقية كبيرة فى إسبانيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:04 م
السفير الأسبانى بالقاهرة: الأزهر الشريف يحظى بمصداقية كبيرة فى إسبانيا السفير الإسبانى بالقاهرة والإمام الأكبر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير، رامون جيل كاساريس، سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة.
 
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، السفير الإسباني بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
 
وأوضح فضيلته أن إسبانيا يربطها بالمسلمين علاقة تاريخية وثيقة، تمثلت في حضارة إسلامية قديمة مشتركة، لافتًا إلى حرص الأزهر الشريف على ترسيخ تلك العلاقة التاريخية؛ وذلك من خلال توثيق روابط العلم والمعرفة مع إسبانيا في مختلف النواحي، ودعمها في مجال تدريب الأئمة والوعاظ على التصدي للفكر المتطرف وقضايا العنف والإرهاب.
 
من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره للأزهر الشريف وجهود إمامه الأكبر الحكيمة في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعد أكبر المرجعيات الإسلامية التى تحظى بمصداقية كبيرة فى إسبانيا، وهو ما يجعل إسبانيا حريصة على دارسة أبنائها المسلمين في الأزهر؛ باعتباره ضمانة حقيقية للتعايش المشترك.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر: المؤسسات الدينية المعتدلة بالعالم الإسلامى أقرت مشروعية تطعيم الأطفال

سفير اسبانيا

الازهر الشريف

شيخ الازهر

احمد الطيب

مشيخة الازهر

اسبانيا




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة