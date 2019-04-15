الداخلية الجزائرية: 9 مرشحين محتملين فى انتخابات الرئاسة المقبلة

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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن 9 مرشحين محتملين تقدموا بطلبات للترشح فى انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى فى 4 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية فى بيان لها إنه تم تسليم المرشحين التسعة استمارات جمع التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مؤكدة أن العملية تسير فى ظروف حسنة.



يذكر أن ،الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح قد أصدر مرسوما بالدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى 4 يوليو المقبل.