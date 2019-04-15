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الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو بشأن موقف موسكو من أحداث فنزويلا غير مقبولة

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:12 م
الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو بشأن موقف موسكو من أحداث فنزويلا غير مقبولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحق روسيا فيما يتعلق بموقفها من الأحداث في فنزويلا "غير مقبولة".

 

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك، "لاحظت موسكو أنه خلال جولته لدول أمريكا اللاتينية سمح وزير الخارجية الأمريكي لنفسه بإبداء عدد من الملاحظات غير المقبولة حول بلدنا، وخاصة في سياق الأحداث في فنزويلا".

 

وأضاف: "الأسلوب غير الدبلوماسي لوزير الخارجية الأمريكي يرغمنا على الشك بأنه يرى الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فرصة للحوار البناء".

 

كان بومبيو قال إن الولايات المتحدة ستستخدم كل ما في جعبتها من وسائل سياسة واقتصادية لتحميل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن أزمة بلاده، وأنها ستوضح لكوبا وروسيا أنهما ستدفعان ثمن دعمهما له.

 


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