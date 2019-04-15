التحريات: 24 مليون حجم تعاملات متهم بتحويل الأموال بنظام "المقاصة"

كتبت أمنية الموجى

أجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة متهم بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات التى أجرتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن أن المتهم مدير الحاسب الآلى بإحدى شركات الصناعات الغذائية" مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة ، مارس نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم خلال عامين بلغ نحو 24 مليون جنيه مصري، وأنه يستورد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج، ويحول قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.