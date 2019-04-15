التحالف العربي: الجيش الوطني اليمنى يستهدف ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح

كتب محمد شرقاوى

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إن التحالف العربى يواصل استهداف قدرات ميليشيات الحوثي من الصواريخ الباليستية، مضيفا أن الجيش الوطني اليمنى يستهدف ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح، والتحالف العربى يتخذ إجراءات وقائية لتجنب استهداف الأطفال المجندين لدى الحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية، مضيفا أن التحالف العربي يواصل منح تصاريخ لإدخال مواد غذائية ومساعدات إنسانية عبر الموانئ اليمنية، والتحالف العربي استهدف معسكرات تدريب لميليشيات الحوثي في صعدة وذمار.

وتابع المتحدث باسم التحالف العربي، "نسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء، ويعرض خريطة العمليات العسكرية فى الداخل اليمني.