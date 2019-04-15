video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربي: الجيش الوطني اليمنى يستهدف ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:53 م
التحالف العربي: الجيش الوطني اليمنى يستهدف ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح المالكى
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إن التحالف العربى يواصل استهداف قدرات ميليشيات الحوثي من الصواريخ الباليستية، مضيفا أن الجيش الوطني اليمنى يستهدف ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح، والتحالف العربى يتخذ إجراءات وقائية لتجنب استهداف الأطفال المجندين لدى الحوثيين.

 

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية، مضيفا أن التحالف العربي يواصل منح تصاريخ لإدخال مواد غذائية ومساعدات إنسانية عبر الموانئ اليمنية، والتحالف العربي استهدف معسكرات تدريب لميليشيات الحوثي في صعدة وذمار.

 

وتابع المتحدث باسم التحالف العربي، "نسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء، ويعرض خريطة العمليات العسكرية فى الداخل اليمني.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالكى: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة

اليمن

ميليشيات الحوثى

اخبار عاجلة

عاجل

الجيش الوطنى اليمنى

اخبار اليمن

التحالف العربي




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة