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التايمز تبرز اكتشاف مقبرة تعود لعصر الأهرامات: ألوانها زاهية وبحالة جيدة

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:38 م
التايمز تبرز اكتشاف مقبرة تعود لعصر الأهرامات: ألوانها زاهية وبحالة جيدة جانب من مقبرة النبيل خوى
كتبت رباب فتحى
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أبرزت صحيفة "التايمز" البريطانية، الكشف عن مقبرة جديدة فى منطقة آثار الهرم، والتى تحتوى على نقوش ملونة بألوان زاهية صنعت قبل 4300 عام وبحالة جيدة، خلال ما يعرف باسم عصر الأهرامات.
 
 
وأوضحت الصحيفة، أن المقبرة التى تم افتتاحها حديثًا بالقرب من سقارة تقع على بعد حوالى 20 ميلا إلى الجنوب من القاهرة، وتتميز بزخرفة مستوحاة من أهرامات الجيزة القريبة، والتى حافظت على ألوانها على مر السنين.
 
 
جانب من مقبرة خوى المكتشفة حديثا
جانب من مقبرة خوى المكتشفة حديثا
 
 
تم بناؤه لشخص نبيل يدعى "خوى"، الذى عاش فى الأسرة الخامسة من المملكة القديمة، والتى امتدت عام 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد. وكان فن بناء الأهرامات قد أتقن فى الأسرة الرابعة السابقة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يسلط ضوءا جديدا على أهرامات الجيزة نفسها. 
 
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، تفقد مقبرة "خوى" الذى كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، فى أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.
 
ونجحت البعثة المصرية التشيكية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، فى الكشف عن المقبرة، أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمى للمجموعة الهرمية للملك "جد كارع" من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة. كما تتضمنت الجولة أيضا زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر (المغلقتين).
 
 
 
 
 

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