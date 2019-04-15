البرلمان يوافق على قرض مشروع تحسين مصرف كتشنر بـ69 مليون يورو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع "تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر - برنامج إعادة تأهيل المصرف" بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.

وجاء الاتفاق استجابة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لطلب الحكومة المصرية للمساعدة فى تمويل جزء من مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمصرف كتشنر فى إطار البرنامج المتكامل لإزالة التلوث، حيث يتيح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة 148 مليون يورو مقسمة على قرضين ويبلغ قيمة القرض محل هذا الاتفاق المعروض نحو 69 مليون يورو.

وأكد تقرير اللجنة، على أن المصرف الزراعى يمثل أحد مصادر المياه غير التقليدية وأحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة الناجمة عن محدودية وندرة المياه فى ضوء تبنى الدولة خطط استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة النمو المطرد فى جميع أوجه الاستخدامات وخاصة فى ظل الاتجاه نحو تنفيذ مشروعات التوسع العمرانى والصناعى والزراعى طويلة الأجل.

وأشار التقرير، إلى أن رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المتاحة بات من أهم التحديات التى تواجه الدوة حاليا نظرا لزيادة الطلب على المياة لمختلف القطاعات والتى تفرض حتمية معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى وإعادة استخدامها والحد من مصادر التلوث على المصارف الزراعية حفاظا على نوعية مياهها والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت اللجنة أن الاتفاق يسهم فى اتاحة تمويل ميسر لتحقيق أحد محاور خطط التنمية المستدامة لإحداث نقلة نوعية فى إدارة الموارد المائية.