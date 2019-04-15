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الإثنين، 15 أبريل 2019 08:03 م
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الأسرى الفلسطينيون يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:05 م
الأسرى الفلسطينيون يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال قوات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ
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قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر،اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على وقف كل الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى استمرار إضراب الأسرى ، خلال اجتماع إدارة السجون والأمن مع ممثلي الأسرى في سجن ريمون والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

 

وأوضح اللواء أبوبكر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم وقف كل الإجراءات التصعيدية من قبل الأسرى مقابل وعد من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بتلبية مطالب المعتقلين ومن أهمها تركيب الهواتف العمومية في الساحة الخارجية بين أقسام المعتقلين وعودة المعتقلين المبعدين عن معتقلاتهم والتي تم نقلهم منها في السابق كنوع من الإجراء العقابي، وتخفيض الغرامات المالية التي تم فرضها عليهم.

 

وأضاف أن موضوع تركيب الهواتف سيبدأون في أقسام المرضى بسجن الرملة والبنات والأطفال في سجن ريمون على أن يتم تعميمها على باقي السجون بعدها.

وأشار إلى أن أجهزة التشويش سيتم إزالتها بعد تركيب الهواتف العمومية وضمان عدم تواجد أي هواتف خلوية مع المعتقلين.

 

يذكر أن اليوم هو الثامن في الإضراب عن الطعام الذي كان يخوضه الأسرى ردا على تعنت إدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم.

 

 


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