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الأرصاد الجوية السعودية تكشف حقيقة السحب المخيفة بالمملكة نهاية الأسبوع

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:35 م
الأرصاد الجوية السعودية تكشف حقيقة السحب المخيفة بالمملكة نهاية الأسبوع سحب-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، حسين القحطاني، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، من زعم تشكُّل سحب مخيفة قبل نهاية الأسبوع من جراء حالة جوية صعبة.

 

وقال القحطاني لموقع (عاجل الإلكترونى): "إن توقعات الهيئة تشير إلى تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة؛ بدءًا من اليوم الاثنين إلى الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تتسم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد وتيارات هابطة نشطة السرعة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة أوقات النهار، فضلًا عن تغير في درجات الحرارة.

 

وتابع: "معدلات هطول الأمطار في مناطق المملكة تتفاوت بين أمطار خفيفة في منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأمطار متوسطة في حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير والباحة ونجران وجيزان، وقد تصل إلى غزيرة في القصيم والرياض".

 

كان مركز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، أصدر تنبيهًا إلى سكان منطقتي عسير وجازان، بهطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

 

 

 

 


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