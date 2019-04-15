اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر مع وحدة واستقرار وأمن ليبيا





المستشارة الألمانية تستمع لرؤية السيسى.. والرئيس يؤكد موقف مصر الساعى إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعم خيارات الشعب السودانى





على عبدالعال يرفع جلسة البرلمان ويدعو للحضور غدا للتصويت على تعديلات الدستور





وزير شئون مجلس النواب: الحكومة لم تلغ تكليف الأطباء وما أثير غير الحقيقى





المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب





السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها

الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء





الأرصاد: غداً رياح مثيرة للأتربة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة





حبس سعد الصغير سنة وإلزامه بسداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب





مفاوضات بين الأهلى مع تاكيس جونيس لخلافة لاسارتى.. حسنية أغادير يشكو حكم مباراة الزمالك لـ"الكاف"





ننشر جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019