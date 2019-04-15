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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:43 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:22 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر مع وحدة واستقرار وأمن ليبيا

 

1
 

المستشارة الألمانية تستمع لرؤية السيسى.. والرئيس يؤكد موقف مصر الساعى إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعم خيارات الشعب السودانى

 

2
 

على عبدالعال يرفع جلسة البرلمان ويدعو للحضور غدا للتصويت على تعديلات الدستور

 

3
 

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة لم تلغ تكليف الأطباء وما أثير غير الحقيقى

 

4
 

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

 

5
 

السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها

6

الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء

 

7
 

الأرصاد: غداً رياح مثيرة للأتربة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

 

8
 

حبس سعد الصغير سنة وإلزامه بسداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب

 

9
 

مفاوضات بين الأهلى مع تاكيس جونيس لخلافة لاسارتى.. حسنية أغادير يشكو حكم مباراة الزمالك لـ"الكاف"

 

10
 

ننشر جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019

 


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