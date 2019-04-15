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الإثنين، 15 أبريل 2019 02:49 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الترابية فى باكستان إلى 89 قتيلا وجريحا

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:28 م
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الترابية فى باكستان إلى 89 قتيلا وجريحا عاصفة ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الترابية، التى ضربت مدينة كراتشى الباكستانية، إلى 89 شخصا ما بين قتيل وجريح.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء العاصفة، بينما أصيب 86 أخرون، كما فقد 8 صيادين على الأقل عقب انقلاب قاربهم بفعل الرياح العاتية التى صاحبت العاصفة.

وقد تسببت العاصفة فى اقتلاع الأشجار والإطاحة بالأسقف وكابلات الكهرباء فى بعض المناطق؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، فيما أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية سردار سرفراز أن العاصفة كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا فى الساعة، فيما تقلصت الرؤية إلى 500 متر.

 


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