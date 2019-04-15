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الإثنين، 15 أبريل 2019 03:10 ص
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إغلاق 200 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية بالقليوبية

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:00 ص
إغلاق 200 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية بالقليوبية محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملات مستمرة لمتابعة التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية والعيادات الخاصة، إلى جانب متابعة سير العمل بها، والتى أسفرت عن إصدار أوامر إغلاق 200 منشأة طبية وعيادات ومراكز طبية، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد الدكتور عبد الرؤوف حجازى، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار أوامر إغلاق نهائية لـ200 منشأة طبية وعيادات ومراكز طبية، بمراكز، إلى جانب تحرير مخالفات ومحاضر لـ40 منشأة طبية أخرى، وذلك منذ بداية العام الجارى، وحتى انتهاء شهر مارس الماضى.

وأضاف "حجازى”، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات، وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالباً المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظاً على حياة المواطنين والتزاماً بالقانون، مشيرا إلى أن المديرية تسعى حاليا بتوجيه أصحاب العيادات الخاصة بإعلان أسعار الكشف الطبى.


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