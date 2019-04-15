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إصابة شاب بكسور عقب سقوطه من قطار بعد تحركه من محطة سكك حديد الأقصر

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:07 ص
إصابة شاب بكسور عقب سقوطه من قطار بعد تحركه من محطة سكك حديد الأقصر مستشفى الأقصر الدولى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب شاب بكسور بالجسد إثر سقوطه بالخطأ من قطار عقب تحركه من محطة سكك حديد الأقصر، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدول لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بإستقبال مستشفى الأقصر الدولى الشاب "ج.ص.ك" 29 سنة مصاب بكسر فى الفقرات والساق الأيمن والكتف، وذلك عقب سقوطه من أحد القطارات بعد خروجه من محطة سكك حديد الأقصر، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وجارى تقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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