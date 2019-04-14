25 مليار دولار حجم إنفاق الصينيين على الحيوانات الأليفة فى 2018

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بلغ حجم الإنفاق على الحيوانات الأليفة فى الصين خلال العام الماضى 8ر170 مليار يوان، أى ما يعادل 5ر25 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن يرتفع الرقم إلى 200 مليار يوان، أى ما يعادل 8ر29 مليار دولار بحلول عام 2020.

وذكرت صحيفة "تشاينا يوث ديلى" الصينية - فى تقرير اليوم الأحد أن عددا متزايدا من الشباب الصينى يلجأ إلى تربية الحيوانات الأليفة؛ لتخفيف مشاعر الضغط والتوتر التى يشعرون به فى حياتهم اليومية؛ ما يحفز السوق سريع النمو للحيوانات الأليفة فى البلاد.

وأضاف التقرير أن أغلب المستهلكين فى سوق الحيوانات الأليفة ولدوا فى الثمانينيات والتسعينيات، حيث ينفق بعضهم نحو نصف دخله على حيواناته المنزلية، مشيرا إلى أن انتعاش هذه السوق يدل على تنوع أنماط الاستهلاك بين الشباب، ويعكس النمو الاقتصادى، والتقدم الاجتماعى والثقافى.

وتابع التقرير أن تنامى سوق الحيوانات الأليفة يعكس كذلك مشاكل اجتماعية يواجهها الشباب، ومن بينها: الضغوط المتزايدة فى الحياة، والشعور بالغربة عن المجتمع؛ ما جعل العديد من شباب المدن يتجهون إلى الحيوانات الأليفة لتخفيف شعورهم المتزايد بالوحدة الناتج عن ساعات العمل الطويلة، والافتقار إلى أوقات الفراغ.

كما لفتت الصحيفة إلى أن متوسط وقت الفراغ لدى الشباب الصينى آخذ فى الانحسار، حيث بلغ متوسط وقت الفراغ فى عام 2017 -وفقا لتقرير للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية - نحو 27ر2 ساعة فى اليوم، فيما كان هذا الوقت لسكان المناطق الحضرية أقل.