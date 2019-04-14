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‎ضبط 3 عاطلين كونا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بشبرا الخيمة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:01 م
‎ضبط 3 عاطلين كونا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بشبرا الخيمة حبس -ارشيفية
القليوبية – نيفين طه
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تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين من القاهرة والشرقية لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالشوارع باستخدام مركبة توك توك، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام "كامل ع ك" عاطل مطلوب التنفيذ عليه في حكمي حبس سرقة من محافظة الشرقية و"سيد ع س" عاطل و"نصر ع م" عاطل من محافظة القاهره بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بإسلوب المغافلة.
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وأكدت تحريات فريق بحث قاده العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية المعلومات عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال استقلالهم مركبة توك توك قيادة الثانى وبحوزتهم  2 هاتف محمول .
 
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة ومركبة التوك توك المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامى، بتطوير مناقشة المتهمين عن نشاطهم الإجرامي أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وجري بإرشادهم ضبط  10 هواتف محمولة مستولى عليها في الواقائع التي ارتكبها المتهمون‎.
 

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