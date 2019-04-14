وزير الخارجية: الحملة الأمنية لتطهير سيناء تتم بمنطقة محدودة جدا من مساحتها

قال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش إن السياح يتزايدون خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تأمين المقاصد السياحية وارساء الأمن والاستقرار سيساهم فى تدفق مزيد من السائحين.

بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى، أن مصر تقوم بدورها فى تأمين السياح الزائرين لمصر خلال جولاتهم فى البلاد، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تقوم بدورها تجاه هذا الملف، موضحا أن الحملة الأمنية لتطهير سيناء تتم فى منطقة محدودة جدا لا تتجاوز 4% من مساحة سيناء.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتطلع للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى بمجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة تعمل بشكل مكثف للقضاء على الإرهاب.