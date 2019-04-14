وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والأمة العربية والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، الذى جاء استجابة لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإكرامًا له ولأمته .

وأكد جمعة، فى بيان له، على أهمية التحول فى حياتنا من الهدم إلى البناء، ومن التشدد والغلو إلى السماحة والتيسير، ومن الجمود والتقليد إلى التفكر والتفكير، ومن البطالة والكسل إلى الجد والإنتاج والعمل، خدمة لديننا ووطننا، ووفاء بواجبنا تجاه الإنسانية جمعاء، إذ يجب علينا أن نسعى بقوة للإسهام فى صنع الحضارة الإنسانية الراقية.