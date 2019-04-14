واشنطن تروج لصندوق بـ10مليارات دولار لمساعدة الحكومة الفنزويلية الجديدة

كتبت فاطمة شوقى

كشفت الولايات المتحدة اليوم أنها تعمل مع دول أخرى لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل مساعدة حكومة جديدة فى فنزويلا فى إعادة بناء قدرتها على التجارة مع العالم.

ووفقا لصحيفة "النيوبو إيرالد" الأرجنتينية فقد قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين فى بيان لمجموعة صغيرة من الصحفيين فى نهاية مشاركتهم فى الاجتماع الربيعى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، "سنعمل على محاولة تشكيل كونسورتيم بنحو 10 مليارات دولار فى التمويل التجارى الذى سيكون متاحا للحكومة الجديدة لتحفيز التجارة.

ووفقا للصحيفة فإن وزير الخزانة لم يحدد ما تخطط الدول الأخرى للمساهمة فى هذا الإجراء، لكن هذا الأسبوع الولايات المتحدة شاركت فى اجتماع حول كيفية دعم الانتعاش الاقتصادى فى فنزويلا جنبا إلى جنب مع وزراء المالية من الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وغيرها.

وقال منوشين أيضًا إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حول إمكانية تقديم الدعم المالى لفنزويلا.

ومع ذلك، فإن قواعد الصندوق تمنع الوكالة من تقديم مثل هذه المساعدة لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسًا للبلاد فى يناير الماضى بعد إعلانه عدم شرعية ولاية نيكولاس مادورو الجديدة، بينما لا يوجد إجماع بين أعضائه حول ما إذا كانوا يعترفون به أم لا.

وقال "فنزويلا ستحتاج إلى مساعدة هائلة للتغلب على وضعها الإقتصادى مع انكماش يقدر بنسبة 25% وتضخم أكثر من 10 مليون% فى عام 2019، ويقدر الخبراء أنه لتحقيق الاستقرار فى فنزويلا تحتاج إلى 60 مليار دولار.