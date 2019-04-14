هيكلة الإدارة التنفيذية فى قنوات "أون والحياة ودى إم سى وسى بى سى"

بعد تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة قنوات أون والحياة ودي إم سي وسي بي سي، بدأت اللجنة فى العمل التنفيذى من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وتحسين بيئة العمل، وقد قامت اللجنة التنفيذية بعمل قطاعات عرضية على مستوى الشبكات الأربع لتوحيد الإدارات المساعدة للقطاعات الإنتاجية.

وأعلنت اللجنة تكليف اللواء ثروت درويش بإدارة قطاعات الأمن و الشئون الإدارية، والمهندس أحمد مصطفى للإدارة الهندسية والتكنولوجيا، وندين سلامة لإدارة قطاع التسويق، وأيمن بديوي لإدارة القطاع المالي، وأحمد يسري لإدارة الإبداع والبروموهات، وحسن حامد لإدارة قطاع الديجيتال، وعصام نصار للمشروعات الفنية المتخصصة.

وقد اجتمعت اللجنة برئاسة تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالقيادات المكلفة لتوضيح أهداف المرحلة الحالية، وتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم